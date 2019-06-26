Племянница Скрипаля не исключила сговор экс-офицера ГРУ с Лондоном

Москва, 26 июня. Племянница экс-офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля Виктория не исключила, что ее родные могли пойти на сделку с британскими властями перед инцидентом в городе Солсбери.

Родственница бывшего сотрудника ГРУ не исключает, что отравление Сергея и Юлии Скрипаль было инсценировкой и они согласились на участие в этом на добровольной основе. По ее словам, британским властям был необходим повод для обострения отношений с Российской Федерацией, сообщают «Известия».

«Вполне возможно, что мои родные могли получить за это какие-то дивиденды», — отметила Виктория Скрипаль.

Родные Скрипалей до сегодняшнего дня не знают, где они находятся. Племянница бывшего офицера также полагает, что их содержат в разных местах и систематически контролируют. По ее словам, 9 мая Скрипаль прислал ей аудиосообщение, в начале которого слышно, как он спрашивает у неизвестного человека разрешение на отправку на английском языке, пишет «ФедералПресс».

Виктория Скрипаль боится, что Британия будет удерживать ее родных и не допускать к ним российских представителей на протяжении долгих лет, сообщает «Царьград».

Как сообщала «Газета.Ru», 4 марта прошлого года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в британском городе Солсбери. Неизвестные, по версии следователей, отравили россиян нервно-паралитическим веществом. Британия сразу же обвинила Россию в причастности к инциденту, однако не предоставили ни единой улики на этот счет до сегодняшнего дня. Москва отвергает все обвинения Лондона, называя их голословными.