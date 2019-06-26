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Дарт Вейдер без судимостей снова баллотируется в украинскую Раду

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Дарт Вейдер без судимостей снова баллотируется в украинскую Раду

Киев, 26 июня. Житель украинской столицы Дарт Вейдер баллотируется в депутаты на досрочных выборах в Раду на избирательном округе №135 в Одессе. Об этом сообщается на официальном сайте центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

Согласно информации ЦИК, Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 года в Киеве и является подданным Украины. Отмечается, что на протяжении последних пяти лет проживает на территории страны. Также указано, что киевлянин имеет высшее образование.

«Он — директор ООО «Темная сторона силы», член политической партии «БЛОК Дарта Вейдера», от которой и выдвигается на выборы, судимостей нет», — говорится на сайте украинского ЦИК.

Напомним, четыре года назад партия «Блок Дарта Вейдера» выдвинула на выборы в Одесский городской совет более 40 Дартов Вейдеров и даже одного Магистра Йоду.

Образ персонажа легендарной франшизы «Звездные войны» Дарта Вейдера очень популярен на Украине в течение восьми лет. С 2011 года лица с этим именем стали руководителем «Интернет партии Украины», баллотировались на выборах градоначальников Одессы и Киева, выборах президента страны и в парламент страны в 2014 году.

Напомним, в 2017 году неизвестные злоумышленники в Одессе подорвали машину политического активиста Жана Николаенко, имеющего прозвище Дарт Вейдер. Небольшое взрывное устройство, прикрепленное к днищу транспортного средства, сдетонировало 1 апреля.

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Автор: Сергей Петров
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