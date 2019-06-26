В США закроют один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов

Вашингтон, 26 июня. Компания Philadelphia Energy Solutions планирует закрыть нефтеперерабатывающий завод в Филадельфии, который серьезно пострадал после произошедшего крупного пожара.

Как сообщает ТАСС, после закрытия НПЗ, который перерабатывал до 335 тысяч баррелей нефти каждые сутки, в общей сложности без работы смогут остаться около 700 сотрудников.

Предполагается, что одна половина из них будут уволена сразу же после закрытия завода, вторая половина сотрудников продолжит работу до окончания расследования причин взрыва.

Напомним, что в результате серии взрывов на предприятии и последовавшего пожара пострадали, по меньшей мере, пять рабочих. Точные причины происшествия до сих пор не обнародованы.