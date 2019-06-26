Вдова Доренко ответила Соловьеву на критику покойного журналиста
Москва, 26 июня. Вдова главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Юлия назвала нападки журналиста Владимира Соловьева на ее супруга признаками зависти. Об этом она написал в своем Telegram-канале.
Вдова Доренко ответила Соловьеву на критику покойного журналиста. Она напомнила, что ее мужа уже нет в живых. Но это не означает, что за него некому ответить. По словам Юлии Доренко, нападки Соловьева связаны с завистью.
«Соловьев по-прежнему жутко завидует и боится его, продолжая свои нелепые нападки», — написала она.
Кроме того, она рассказала о том, что конфликт между журналистами длится давно. Ранее телеведущий вспомнил критику Доренко российского лидера Владимира Путина и назвал его предателем.
Напомним, известный российский журналист скончался 9 мая. Он ехал за рулем мотоцикла по одной из улиц в центре Москвы, когда потерял управление и врезался в бетонное ограждение. Врачи, пытавшиеся реанимировать его в течение 20 минут, констатировали, что смерть не связана с повреждениями, полученными в результате падения с мотоцикла. Экспертиза показала, что причиной смерти Доренко стал разрыв аорты.
Его коллега по цеху, российский журналист и писатель Владимир Соловьев своими мыслями о произошедшем поделился с корреспондентом ФАН.
«У нас были очень разные виды отношений с Доренко, но это сейчас не играет никакой роли. Потому что, как говорили древние о мертвых, либо хорошо, либо никак. А Доренко — это конечно явление нашей журналистики — большой, сложный, необычный. Он очень яркий метеор, который ворвался в российскую журналистику и, к сожалению, очень внезапно, быстро, внезапно рано его путь прервался. Потому что 60 лет — это конечно ничто. Это для нашей профессии большая потеря. Мои искренние соболезнования семье, близким, слушателям Сергея Доренко, нам будет его сильно не хватать. Это был большой, необычный, яркий и очень талантливый человек», — рассказал Владимир Соловьев.
Ранее директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов рассказал, что Доренко знал о своем диагнозе. Мамонтов затруднился дать ответ на вопрос, какие меры предпринимал главный редактор радиостанции для поддержки здоровья и лечения, однако отметил, что Доренко, зная о диагнозе, продолжал жить полной жизнь.
Российский журналист и блогер Максим Кононенко прокомментировал ФАН гибель журналиста Сергея Доренко. Бывший ведущий НТВ выразил опасения, что после смерти телеведущего Россия осталась без лучшего утреннего шоу, а также заметил, что Доренко был ярчайшей фигурой в медиапространстве.