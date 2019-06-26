Москва, 26 июня. Вдова главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Юлия назвала нападки журналиста Владимира Соловьева на ее супруга признаками зависти. Об этом она написал в своем Telegram-канале.

Вдова Доренко ответила Соловьеву на критику покойного журналиста. Она напомнила, что ее мужа уже нет в живых. Но это не означает, что за него некому ответить. По словам Юлии Доренко, нападки Соловьева связаны с завистью.

«Соловьев по-прежнему жутко завидует и боится его, продолжая свои нелепые нападки», — написала она.

Кроме того, она рассказала о том, что конфликт между журналистами длится давно. Ранее телеведущий вспомнил критику Доренко российского лидера Владимира Путина и назвал его предателем.

Напомним, известный российский журналист скончался 9 мая. Он ехал за рулем мотоцикла по одной из улиц в центре Москвы, когда потерял управление и врезался в бетонное ограждение. Врачи, пытавшиеся реанимировать его в течение 20 минут, констатировали, что смерть не связана с повреждениями, полученными в результате падения с мотоцикла. Экспертиза показала, что причиной смерти Доренко стал разрыв аорты.

Его коллега по цеху, российский журналист и писатель Владимир Соловьев своими мыслями о произошедшем поделился с корреспондентом ФАН.

«У нас были очень разные виды отношений с Доренко, но это сейчас не играет никакой роли. Потому что, как говорили древние о мертвых, либо хорошо, либо никак. А Доренко — это конечно явление нашей журналистики — большой, сложный, необычный. Он очень яркий метеор, который ворвался в российскую журналистику и, к сожалению, очень внезапно, быстро, внезапно рано его путь прервался. Потому что 60 лет — это конечно ничто. Это для нашей профессии большая потеря. Мои искренние соболезнования семье, близким, слушателям Сергея Доренко, нам будет его сильно не хватать. Это был большой, необычный, яркий и очень талантливый человек», — рассказал Владимир Соловьев.

Ранее директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов рассказал, что Доренко знал о своем диагнозе. Мамонтов затруднился дать ответ на вопрос, какие меры предпринимал главный редактор радиостанции для поддержки здоровья и лечения, однако отметил, что Доренко, зная о диагнозе, продолжал жить полной жизнь.

Российский журналист и блогер Максим Кононенко прокомментировал ФАН гибель журналиста Сергея Доренко. Бывший ведущий НТВ выразил опасения, что после смерти телеведущего Россия осталась без лучшего утреннего шоу, а также заметил, что Доренко был ярчайшей фигурой в медиапространстве.