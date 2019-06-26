СМИ сообщили о разработке аналога летающей батареи АС-130 в России

Москва, 26 июня. Аналог американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя АС-130 создают российские инженеры, в настоящее время разработан аванпроект на основе транспортника Ан-12. Об этом в среду рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) на форуме «Армия-2019».

По имеющимся данным, в качестве летающей лаборатории будет использован транспортник Ан-12 с двумя пушками калибра 57 мм. При этом самолет хотят вооружить также орудиями меньшего калибра и автоматическими гранатометами.

Во время выставки «Милекс-2019» генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов сообщал, что предприятие прорабатывает вопрос применения боевых модулей с пушками калибра 57 мм не только в сухопутных войсках. Однако он не уточнил, как будет применяться такой калибр в Воздушно-космических силах.

Накануне глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу ознакомился с новейшей российской авиационной техникой, представленной на форуме «Армия-2019», который проходит в подмосковной Кубинке.