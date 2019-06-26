Двое американских военных погибли в Афганистане

Вашингтон, 26 июня. Два американских солдата были убиты в среду в Афганистане. Об этом рассказали в министерстве обороны США. Как уточнили в Пентагоне, двое военнослужащих были убиты 26 июня.

Это случилось через день после приезда в страну госсекретаря США Майка Помпео. Имена погибших не будут оглашены до информирования их близких. Детали гибели бойцов ведомством не приводятся.

Ранее сообщалось, что террористическая группировка «Талибан»1 на переговорах в Дохе согласовала с США проект соглашения о выводе иностранного военного контингента с территории Афганистана.

Напомним, что террористическая организация «Талибан» официально запрещена в России. Ранее президент США Дональд Трамп в конце прошлого года распорядился вывести американские войска из Афганистана. Американский лидер намерен сократить военный контингент на с 14 тысяч до семи тысяч человек.

Находящиеся в Афганистане военные США официально должны поддерживать местные силовые органы в борьбе против боевиков, однако на практике, как полагают в МИД России, американские солдаты сотрудничают с представителями другой террористической организации.

1 Организация запрещена на территории РФ.