Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Москва, 26 июня. Впервые с 28 января прошлого года стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина преодолела отметку в 12 тысяч долларов.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам. Так, по состоянию на 07.35 по московскому времени биткоин дорожал почти на 10%, до 12240 долларов.

Как считает вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна по трейдингу Андрей Грачев, увеличение стоимости биткоина связано с интересом инвесторов и спекулянтов, желающих заработать на росте.

«Известия» напоминают, что курс биткоина на днях преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов – в субботу 22 июня его стоимость по состоянию на 06.44 по времени Москвы достигла отметки в 10761 доллар.