Джабаров назвал идею Грузии с шаттлами «бесперспективной позицией лицемерия»

Москва, 26 июня. Член Совета Федерации Владимир Джабаров полагает, что идея ассоциации отелей и ресторанов Грузии возобновить поток российских туристов через Азербайджан, Армению и Турцию не увенчается успехом.

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили выступил с инициативой запустить так называемые туристические шаттлы для возобновления потока российских путешественников через Баку, Ереван и Трабзон. При этом автобусы предлагается сделать бесплатными. Помимо этого, в качестве альтернативных путей решения ситуации обсуждается возможность организовать чартеры.

Джабаров назвал идею Алавердашвили «бесперспективной позицией лицемерия» со стороны Тбилиси. Российский сенатор напомнил, что грузинские власти обвинили Россию в «агрессии» и устроили провокации и массовые беспорядки, направленные против граждан РФ, однако при этом хотят сохранить туристический поток, чтобы продолжать пополнять казну за счет россиян, пишет Nation News.

Он обратил внимание на то, что идея главы ассоциации гостиниц и ресторанов является попыткой «выкрутиться из ситуации», используя «обходные пути». По мнению сенатора, у Тбилиси ничего не выйдет, поскольку российская столица едва ли увеличит количество рейсов в Азербайджан, Армению и Турцию.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею властей Грузии внедрить шаттлы из транзитных воздушных гаваней для того, чтобы привлечь российских туристов.

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались массовые протесты. Участники митингов собрались у здания парламента и выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Стихийный митинг пришлось разгонять силовикам при помощи слезоточивого газа. В результате протестов пострадали 240 человек, свыше 300 были задержаны.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузию с 8 июля. Кабмину России поручено обеспечить возвращение соотечественников на родину.

Подписанию указа предшествовало заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она назвала Россию «врагом», заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.