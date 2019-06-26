Москва, 26 июня. Дочь российской певицы Юлии Началовой вспомнила о страшных болях матери. По ее словам, близкие до сих пор не могут смириться со смертью исполнительницы. Летние каникулы дочь Началовой — Вера — проводит вместе с отцом Евгением Алдониным, его супругой и сыном.

В эфире «Пусть говорят» на Первом канале она напомнила, что со смерти матери прошло немногим больше трех месяцев. Дочь Началовой рассказала о страшных болях матери незадолго до смерти. По словам дочери Началовой, она держалась, как могла, но было видно, как тяжело приходится артистке.

«Мне кажется, такой боли, которую мама испытала, никогда не испытывал никто из всех моих знакомых», — подчеркнула девочка.

Дочь исполнительницы добавила, что от страшной боли она даже плакала.

Пиар-директор певицы Анна Исаева 16 марта сообщила, что Началова скончалась на 39-м году жизни. У певицы не выдержало сердце. Позже отец исполнительницы сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца из-за абсцесса. Ранее первый муж певицы Дмитрий Ланской прокомментировал смерть бывшей возлюбленной, призвав всех молиться.

Несмотря на тяжелое состояние, певица была уверена, что поправится, и списывала состояние только на недуг. 11 марта она была госпитализирована в одну из московских клиник из-за высокого уровня сахара в крови. Состояние исполнительницы начало резко ухудшаться, после чего врачи ввели Началову в искусственную кому. 16 марта сердце не выдержало нагрузки.

Стало известно, что Началова стала не первой звездой, скончавшейся после участия в телевизионном реалити-шоу «Последний герой». При различных обстоятельствах погибли автор проекта Сергей Супонев и ведущий первого сезона Сергей Бодров. Кроме того, в шоу принимала участие певица Жанна Фриске, музыкант Крис Кельми, рэпер Кирилл Толмацкий и актриса Вера Глаголева, которые также впоследствии ушли из жизни.

В 2015 году Началова была ведущей шоу «Два голоса». В те годы никто не знал о том, что Юлия болеет, однако люди, которые работали с Началовой, начали замечать, что каждый выход артистки на сцену дается ей с большим трудом.