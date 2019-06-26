Вин Дизель опубликовал видео с начала съемок девятой части «Форсажа»

Вашингтон, 26 июня. Знаменитый американский актер Вин Дизель рассказал о первом съемочном дне девятой части киносериала «Форсаж».

Размышлениями на тему 51-летний артист поделился с подписчиками в своем аккаунте в социальной сети Instagram, позируя на фоне съемочной площадки вместе с коллегой по киноцеху Мишель Родригес.

«Ух ты! Даже не верится. Мы только что завершили первый съемочный день. Спасибо студии Universal и команде и, самое главное, зрителям, которые с нетерпением ждут продолжения франшизы», — сказал актер всем поклонникам своего таланта и киносериала.

Девятую часть «Форсажа» снимают в Британии, в режиссерском кресле находится постановщик Джастин Лин, снявший ранее третью, четвертую, пятую и шестую части франшизы.

Кроме Вин Дизеля в девятой части киносериала заняты Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Лудакрис и другие актеры.

Как напоминает RT, первая часть фильм вышла в далеком 2001 году и сделала Вин Дизеля звездой мирового кинематографа. Актер снимался во всех частях, кроме второй и третьей серии. Мировая премьера девятой части «Форсажа» запланирована на 20 мая 2020 года.

К слову, минувшей осенью Вин Дизель в социальной сети намекнул на съемки женского спин-оффа знаменитой франшизы. Актер отметил, что обсуждал с руководством киностудии Universal Pictures съемки новой части «Форсажа». По его словам, представители компании выразили заинтересованность в продолжении знаменитой истории. По словам артиста, это, скорее всего, будет женский спин-офф знаменитой франшизы.