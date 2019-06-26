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Экономика

Голландцы представили электрокар Lightyear One на солнечных батареях

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Голландцы представили электрокар Lightyear One на солнечных батареях

Амстердам, 26 июня. Голландская фирма Lightyear, ранее представившая тизеры электромобиля One, официально показала свое творение. Как отметили руководители компании, динамика машины не будет рекордной.

По словам генерального директора предприятия Лекса Хуфслоута, это станет грандиозным скачком в автомобильной индустрии.

Отмечается, что пятиместное транспортное средство оборудовано мотором-колесами мощность которого в настоящее время держится в секрете.

Однако, по предварительным данным, мощность авто не будет высокой, поэтому и динамика машины не претендует на рекордную. Так, до 100 километров в час Lightyear One сможет разогнаться за 10 секунд. Впрочем, это не главная изюминка автомобиля. Главное, что автомобиль может начать движение за счет солнечной энергии.

Как отмечают боссы компании, установленные солнечные панели в хорошую погоду могут генерировать достаточное количество энергии, чтобы авто двигалось со скоростью 12 километров в час.

В мае стало известно, что объем рынка электрокаров на вторичном рынке РФ по итогам первого квартала текущего года составил 598 штук. Сообщалось, что это на 80% больше по сравнению с результатами аналогичного периода 2018 года.

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Автор: Сергей Петров
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