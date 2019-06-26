Россия отвергла обвинения в неизбирательных ударах по Идлибу в Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Россия отвергла обвинения по Идлибу Россия категорически отвергает обвинения в неизбирательных ударах по Идлибу. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил глава Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин. По его словам, ряд стран по-прежнему упрекает Москву в «создании напряженности», закрывая глаза на беспредел террористов в Сирии. Ранее западные СМИ приписали российской стороне новые атаки на больницы в регионе, но вызвали лишь недоумение наших дипломатов. Постпред России при ООН Василий Небезя призвал Совбез лучше проверять информацию перед выступлениями с трибуны. Так как в ее достоверности, мягко говоря, есть серьезные сомнения.

Украина отступила от ЛНР Вынужденный уход или тактическое отступление? Украинские силовики оставили позиции у линии соприкосновения с ЛНР. Об этом сообщил офицер Народной милиции республики Иван Филипоненко. Но похоже, что это обусловлено не желанием выполнить минские соглашения, а банальным недостатком обеспечения, прежде всего — личного состава украинской армии. Реальные и более конкретные шаги на пути к перемирию могут быть сделаны на очередном заседании контактной группы в Минске 2 июля. Но последние ее встречи пока не привели к заметным успехам.

Бесславный поход в Европу «Поход в Европу для Украины закончился». Такой вот неутешительный для Киева итог подвел депутат Рады Вадим Рабинович. По его словам, это связано с нашумевшей резолюцией ПАСЕ, согласно которой Россию спустя почти пять лет пригласили к полноценному участию в ассамблее. Украина в знак протеста отозвала посла при Совете Европы и, более того, заявила о глобальном подрыве доверия. Ожидается, что теперь Верховная Рада и вовсе рассмотрит вопрос о полноценном выходе из ПАСЕ.