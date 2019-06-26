Конгрессмены предложили запретить Трампу начать войну против Ирана

Вашингтон, 26 июня. Конгрессмены предложили принять поправку к военному бюджету США, чтобы запретить президенту Дональду Трампу начать военную операцию против Ирана. С инициативой выступили республиканец Мэтт Гэтц и демократ Ро Ханна.

«На прошлой неделе мы видели, что президент Трамп был всего в нескольких минутах от удара по Ирану и втягивания США в еще одну войну на Ближнем Востоке стоимостью в триллион долларов. Президент Трамп во время предвыборной кампании обещал покончить с дорогостоящими войнами за рубежом, но, учитывая, каких советников он выбрал и его недавние рискованные действия, он не выполняет это обещание», — заявил Ро Ханна

Республиканец ранее неоднократно поддерживал главу государства. Но на этот раз Гэтц заявил, что подобные вопросы должен решать конгресс. По его словам, предложенная поправка подтверждает то, «во что верит сам президент». Гэтц также подчеркнул, что неконституционные, бесцельные и бесконечные войны на Ближнем Востоке ослабляют США. Конгрессмен выразил уверенность в том, что Ирану нельзя позволять разработать ядерное оружие, но конгресс должен добиться того, чтобы «военные действия велись в соответствии с конституцией».

Президент США одобрил удар по Ирану после того, на Ближнем Востоке был сбит американский разведывательный беспилотник. Вскоре глава Белого дома отменил свое решение.

Тем не менее, во вторник Трамп снова перешел к агрессивной риторике и пригрозил Ирану уничтожением. По его словам, США встретят любое нападение Ирана «огромной и подавляющей силой».

Отношения между Тегераном и Вашингтоном ухудшились, когда нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Сourageous подверглись атакам в Оманском заливе. Вашингтон обвиняет в причастности к нападениям Иран. США предоставили видеозапись, на которой якобы изображены члены Корпуса стражей Исламской революции снимающие с одного из танкеров бомбу. На форме у «военных» нет опознавательных знаков.

МИД РФ считает, что видео не является доказательством. Запись также вызывает сомнения в Европе.