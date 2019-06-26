Объявлен рублевый ценник на лимитированную версию Audi Q7

Москва, 26 июня. Отечественные дилеры автомобильного гиганта Audi приступают к приему заказов на специальную версию кроссовера Q7 в исполнении S line Edition. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

По имеющимся данным, лимитированная версия получила спортивный пакет S line, черный стайлинг-пакет экстерьера Audi Exclusive, 21-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, а также направляющие для багажника на крыше.

По данным газеты «Известия», кроссовер Audi Q7 в исполнении S line Edition можно будет приобрести на российском рынке за 4,507 млн рублей.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Audi официально представил обновленное семейство машин A4. Транспортные средства оснащены новыми передними и задними бамперами, а также принципиально новой решеткой радиатора.