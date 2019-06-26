Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 26 июня. У побережья Камчатки специалисты зафиксировали второе за последние 24 часа мощное землетрясение.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук, землетрясение магнитудой 6,7 произошло у восточного побережья российского полуострова.

«Его эпицентр находился на глубине порядка 60 километров в 108 км восточнее поселка Усть-Камчатск. Угроза цунами не объявлялась», — сообщили подробности случившегося специалисты.

По данным регионального управления МЧС, в самом населенном пункте землетрясение ощущалось силой до четырех баллов, пострадавших и разрушений в результате стихии нет.

Добавим, что во вторник 25 июня в том же районе Камчатского края было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,1, сообщает RT.