Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО

Москва, 26 июня. Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии экс-полковник министерства внутренних дел Дмитрий Захарченко пожаловался, что в следственном изоляторе «Лефортово» не может подстричься в течение двух месяцев, ему не дают для этого машинку. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Иван Мельников.

По словам Мельникова, Захарченко в течение 60 дней не может подстричься из-за отсутствия машинки, передает РИА Новости.

Он отметил, что бывший борец с коррупцией «дольше всех не может подстричься», при этом в других московских изоляторах подобной проблемы нет.

При этом в СИЗО заявили, что в машинках для стрижки надобности нет, поскольку руководство подало заявку на покупку машинок, пишет «Ридус».

В СИЗО предложили вариант, которым пользуются некоторые женщины-арестантки, — вызывать парикмахеров, но, как уточнил Мельников, такие прошения могут рассматриваться месяц и у следователя нет обязанности их принимать, сообщает «Газета Кемерова».

Кроме того, экс-полковник пожаловался, что больше месяца не может попасть к дантисту.

Как сообщала «Газета.Ru», Пресненский суд российской столицы 10 июня оправдал Захарченко по ключевому эпизоду обвинения — в получении взятки 800 тысяч долларов от владельца ресторанов Мехди Дусса, и приговорил его по двум другим эпизодам к 13 годам тюрьмы, лишив экс-оперативника звания полковника и оштрафовав его на 118 миллионов рублей.