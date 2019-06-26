Синоптики рассказали, какой будет погода в июле в России

Москва, 26 июня. Синоптики рассказали о погоде в июле в России. Об этом пишет «Российская газета».

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что на большей части европейской территории страны температура будет соответствовать норме. Выше нормы ожидается погода в Северо-Западном округе и на севере Приволжского округа.

По его словам, среднемесячная температура будет составлять +19 градусов. Днем средняя дневная температура будет на уровне +24 + 26 градусов, а средняя ночная — +12 + 14. Погода в Москве будет жаркой, дне столбики термометров поднимутся до +27 +30 градусов, ночью от +18 до + 20.

Небольшие погодные аномалии могут быть в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях, а также на юге Дальнего Востока. Температура выше нормы ожидается на Чукотке, в Магаданской области, а также в Якутии.

Как сообщает «МИР 24», ранее синоптики прогнозировали ухудшение погоды в последних числах июня. Это связано с поступлением холодного воздуха из Скандинавии. В пятницу в Москве может выпасть около трети месячной нормы осадков.