Исторический музей в Алеппо отреставрируют к концу года

Дамаск, 26 июня. Работы по реставрации исторического музея в Алеппо специалисты планируют завершить к концу 2019 года.

С заявлением на тему перед журналистами выступила руководитель проекта восстановления культурно-образовательного учреждения сирийского города Амина Сабуни.

«На данный момент восстановлена примерно треть музея. Полностью заменены все стекла. Сейчас самая активная работа ведется в двух основных залах. Ремонтируем крышу и деревянные перекрытия», — привела подробности куратор реконструкции.

По словам женщины, на объекте в настоящее время трудятся десятки рабочих, среди которых много бывших беженцев. Во время войны им пришлось покинуть родные места, теперь они возвращаются к мирной жизни.

Как сообщает ТАСС, здание музея истории расположено на территории, где раньше находился дворец периода Османской империи. Средства на восстановление важного объекта выделяют правительство Сирии, благотворители из России и стран Ближнего Востока.

Среди экспонатов музея — археологические артефакты с тысячелетней историей из древних сирийских городов Эбла и Мари. Во время войны большую часть экспонатов удалось вывести в Дамаск, часть осталась в местном хранилище.

«Газета.ru» напоминает, что на прошлой неделе в Алеппо после завершения боевых действий приступил к работе завод по производству ткани – предприятие регулярно получает заказы от местных производителей одежды.

Ранее в сирийском мегаполисе начал работать завод по производству мебели, который был сильно поврежден в результате обстрела боевиками. После завершения боевых действий работники предприятия вновь возвели разрушенную стену, установили окна и приступили к работе.