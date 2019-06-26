Толстой рассказал о главной потере России от неучастия в сессиях ПАСЕ

Москва, 26 июня. Вице-спикер Государственной думы, руководитель делегации в ПАСЕ Петр Толстой о главной потере России от неучастия в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Единственное, но, пожалуй, главное, что потеряла Россия от неучастия в сессиях ПАСЕ, — это возможность высказывать свою позицию, оспаривать принимаемые решения. За эти годы нас обвинили во всех смертных грехах, не выслушав, как это принято говорить, сторону защиты», — сообщил депутат в интервью газете «Известия».

Толстой отметил, что именно поэтому Россия настаивает на возвращении к работе в ПАСЕ на условиях полного восстановления своих прав.

Ранее RT сообщила, что ПАСЕ пригласила российскую делегацию поучаствовать в июньской сессии, но сохранила возможность оспорить полномочия Москвы. Соответствующую резолюцию поддержали 118 из 190 депутатов.

Единогласно поддержали права России 12 стран, в том числе Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция. Еще 11 государств поддержали резолюцию большинством голосов.

Против документа единогласно проголосовали делегации от Эстонии, Грузии, Литвы, Латвии и Украины. Также не поддержали резолюцию представители польской, шведской и британской делегаций. Воздержались от участия в голосовании Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения.

Напомним, российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Решение было принято несмотря на то, что полуостров стал российским регионом в результате народного референдума, демократическим путем и в соответствии с нормами международного права.

Вопрос о восстановлении прав российской делегации дважды выносился на рассмотрение ассамблеи в 2015 году. Но действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.