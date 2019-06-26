Американские туристы проявляют интерес к Дальнему Востоку России

Хабаровск, 26 июня. Увеличилось число туристов заинтересованных в поездках на Дальний Восток из США. Они проявляют интерес к этому региону. Об этом заявил исполнительный директор Российско-Американского тихоокеанского партнерства Дерек Норберг.

По его словам, из-за этого необходимо увеличить авиасообщение и круизное сообщение между Дальним Востоком и США.

«Увеличивается потребность в авиарейсе Петропавловск-Камчатский — Анкоридж, а также наблюдаем рост круизного туризма, который предлагают американские компании», — заявил Норберг на заседании Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП).

Он подчеркнул, что сегодняшние туристы могут стать экспортерами и инвесторами. По его словам, перспективной сферой также может стать сотрудничество в области науки и в вопросах спасения на море, сообщает РИА Новости.

«Поддерживаем предложение расширить некоммерческие и общественные связи, профессиональные и студенческие обмены», — заявил Норберг.

Напомним, что заседание Российско-Американского тихоокеанского партнерства проводится в 24-й раз. Мероприятие поддерживают Минэкономразвития РФ и МИД России. В нем принимают участие бизнесмены, представители власти и дипломатических кругов.

Ранее «Известия» со ссылкой на ФСБ России сообщили, что за последние пять лет количество туристов из США увеличилось на 40%. В 2014 году в нашу страну приехало 162 тысячи американцев, а в 2017 — 223,6 тысячи человек. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что Россия привлекает туристов своей уникальной культурой.

Отметим, что в Кремле проработают создание единой электронной однократной визы для въезда иностранцев на территорию России. Обладатели этих виз смогут посещать Россию в туристических целях, а также для деловых поездок. В настоящий момент с использованием однократной бесплатной электронной визы можно въехать на территорию Дальнего Востока на восемь дней.