Вашингтон, 26 июня. Спецпрокурор США Роберт Мюллер согласился выступить на слушаниях в конгрессе 17 июля. Об этом говорится в заявлении комитетов палаты представителей американского парламента по разведке и по судебным делам.

Мюллер выступит на совместных слушаниях двух комитетов конгресса в соответствии с направленной ему ранее повесткой. Мероприятие станет первым публичным выступлением спецпрокурора с момента его назначения на эту должность.

Провальное расследование Мюллера о якобы «вмешательстве» России в президентские выборы в США в 2016 году продолжалось более двух лет, но не нашло ни одного доказательства «связи» между Москвой и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

«Расследованием» занимались 40 агентов ФБР и 19 следователей на деньги американских налогоплательщиков. В общей сложности, на деятельность Мюллера бюджет США потратил 35 млн долларов. В подготовленном командой спецпрокурора докладе насчитывается 448 страниц. Но факт «сговора» Трампа с российским руководством, о котором некоторые СМИ писали с 2016 года, так и не был подтвержден.

В России неоднократно заявляли, что не вмешивались во внутренние дела других стран и не намерены этого делать в дальнейшем. Провальное расследование Мюллера, который был вынужден признать, что так называемого «сговора» в действительности не было, прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Глава государства связал «расследование» с кризисом политической системы в Соединенных Штатах и пошутил, что заявивший об отсутствии «российского заговора» Мюллер сам может стать фигурантом уголовного дела.

Тем временем, адвокат принадлежащей петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину компании «Конкорд» Эрик Дюбелье, потребовал привлечь к уголовной ответственности затеявших провальное расследование о якобы «вмешательстве» России в американские выборы 2016 года Роберта Мюллера и генпрокурора США Вильяма Барра.

После этого заместитель генпрокурора США Род Розенстайн направил Трампу письмо с прошением об отставке. Сам Мюллер в конце мая заявил, что официально закрывает свой офис и покидает министерство юстиции.