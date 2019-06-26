МИД России даст дипломатический отпор угрозе применения биологического оружия

Москва, 26 июня. Специалисты отечественного МИД разрабатывают протоколы, которые позволят сделать открытой деятельность лабораторий государств-соседей, занимающихся изучением биологических угроз.

С заявлением на тему в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы разрабатываем соглашение, протоколы с соседями, которые позволяют получать транспарентность, заглядывать изнутри в эти лаборатории, которые финансируются в том числе на средства Пентагона», — сказал высокопоставленный дипломат.

По словам Рябкова, подобного рода протоколы позволят «смотреть глубже» в случае возникновения вопросов, как было в Грузии летом 2018-го года во время вспышки геморрагической лихорадки у детей из России.

Кроме того заместитель руководителя дипломатического ведомства отметил, что российский МИД не исключает антропогенного фактора в распространении некоторых вирусов, поразивших население планеты.

«Мы это видели на вспышках таких заболеваний, как Зика, Эбола в Африке, в их быстром распространении по миру. Мы видели это, в том числе, и в непосредственной близости от наших границ — в поселке Алексеевка вблизи Тбилиси», — пояснил Рябков.

При этом, по словам заместителя министра, Москва должна давать отпор угрозе применения биологического орудия дипломатическими инструментами, прежде чем говорить о применении силы.

Как напоминает «Газета.ru», в понедельник Сергей Рябков заявил, что Россия продолжает согласовывать с Грузией сроки посещения экспертами Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара.