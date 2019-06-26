Инновационный сканер для спутников испытали в России

Москва, 26 июня. Комплекс обнаружения низколетящих целей, в том числе беспилотников, прошел летные испытания. Об этом сообщили в холдинге РТИ (входит в АФК «Система»).

«Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца», входящий в группу компаний РТИ, развивает технологии создания радиолокационных комплексов для построения космических систем радиолокационного наблюдения поверхности Земли и околоземного пространства, что позволяет обнаруживать низколетящие цели. В 2108 году успешно проведены летные испытания бортовых радиолокационных комплексов по дистанционному зондированию Земли», — цитирует пресс-службу компании РИА Новости.

В холдинге уточнили, что в конструкции комплекса применяются алгоритмы сверхразрешения при сканировании местности и инновационные методы обнаружения движущихся объектов.

По словам директора РТИ Максима Кузюка новые технические возможности приводят к созданию новых рынков услуг по дистанционному зондированию Земли. Примененные в бортовом радиолокационном комплексе для спутников дециметрового и сантиметрового диапазонов длин волн уникальные программно-алгоритмические и аппаратные решения позволят выполнять совершенно новые задачи, подчеркнул Кузюк.

Ранее RT сообщила, что на начавшем работу в Подмосковье международном военно-техническом форуме «Армия-2019» впервые представили разработанное для ВДВ и морской пехоты самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос», оснащенную модулем «Кинжал» боевую машину пехоты Т-15, зенитные ракетные системы С-350 «Витязь» и «Тор-М2ДТ», а также робототехнический комплекс «Уран-9».