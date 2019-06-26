Дивизионы С-300 и «Панцирь-С» заступили на боевое дежурство в ЦВО

Москва, 26 июня. В рамках внезапной проверки боеготовности в ЦВО заступили на боевое дежурство дивизионы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 и зенитных ракетных пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С».

Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций отечественного министерства обороны, уточняя, что совершили марши пять дивизионов с ЗРС С-300 и два дивизиона с ЗРПК «Панцирь-С».

«Дивизионы усилили систему противовоздушной обороны войск и сил Центрального военного округа, поднятых по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности», — пояснили в Минобороны.

В департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ добавили, что расчеты в ходе проверки отрабатывали прикрытие воинских частей ЦВО в регионах Сибири, Урала и Поволжья.

Как напоминает «Газета.ru», внезапная проверка боеготовности проводится в ЦВО в преддверии крупных учений «Центр-2019». В Минобороны пояснили, что она должна продемонстрировать готовность российских военнослужащих обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе.

Добавим, что части ПВО Южного военного округа на прошлой неделе выполняли практические пуски зенитными ракетными комплексами С-300 в рамках командно-штабных учений.

К слову, министр обороны России Сергей Шойгу в середине месяца заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», согласно планам, будет завершено в 2021 году. Кроме того, по словам руководителя ведомства, в этом году была завершена разработка зенитной ракетной системы С-350.