Загрязнение озера Байкал достигло катастрофических масштабов

Москва, 26 июня. Концентрация токсинов в Байкале выросла до придельных значений. В ближайшем будущем вода из озера перестанет соответствовать санитарным нормам, такого мнения придерживается директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов.

«Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов», — заявил Федотов на Всероссийском водном конгрессе.

Он рассказал, что к изменению экосистемы Байкала приводит водоросль спирогира. Из-за нее исчезают байкальские губки. Ученый подчеркнул, что раньше она встречалась в очень малых количествах, однако в нескольких точках она цветет круглогодично.

Также водная экосистема озера страдает от масштабных лесных пожаров рядом с Байкалом. Она «получает» большее количество аммония, сообщают РИА Новости.

Ранее представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что в будущем необходимо ограничить доступ туристов на Байкал, поскольку не решена проблема отходов, которая остается после их посещения. Иванов подчеркнул, что кроме туристов Байкал загрязняют местные гостиницы, сливающие отходы прямо в воду.

«Если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, нам надо что-то делать и с людским потоком», — заявил Иванов.

Ранее на Байкале погибли более 500 особей бычка-подкаменщика и рака гаммаруса. Природоохранная прокуратура Иркутской области выяснила, что они попали в спирогирную среду, что стало причиной их гибели. В прокуратуре подчеркнули, что местные органы власти должны повысить качество работы очистных сооружений Северобайкальска. Этот город является основным загрязнителем северного Байкала, сообщают «Известия».

Как пишет «Газета.ru», река Модонкуль в Бурятии изменила свой цвет на оранжевый. Она стала похожа на тыквенный суп. Исследователи считают, что это связано с загрязнением воды кадмием и марганцем. Отметим, что река несет свои воды в Байкал.