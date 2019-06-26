Исследование выявило рост объема «свободных денег» у россиян

Москва, 26 июня. Объем «свободных денег» у россиян увеличился в мае на 4,7% по сравнению с апрелем. Показатель достиг 28,7 тысячи рублей, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Индекс свободных денег составляет разницу между доходами граждан и тратами домохозяйства на необходимые товары и услуги. Оценка затрат делается на основе данных скан-панели о потреблении 15 тысяч домохозяйств, 40 тысяч россиян в 220 городах России с населением более 10 тысяч человек. Средние доходы определяются на основе расчетов Росстата и «Ромира».

«По итогам мая в среднестатистических российских домохозяйствах оставалось порядка 28,7 тысячи рублей «свободных денег». За месяц рост объема свободных средств составил 4,7%. На данный момент это самый высокий показатель с начала года», — цитирует авторов исследования РИА Новости.

В городах-миллионниках показатель увеличился по сравнению с апрелем на 4,9% до 36,3 тысячи рублей. В городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек индекс «свободных денег» сократился на 1,6%, составив 29,9 тысячи рублей. В городах с количеством жителей от 100 до 500 тысяч человек показатель увеличился на 0,5%, до 20,7 тысячи рублей.

По сравнению с маем 2018 года индекс вырос на 19,6%. Среднегодовое значение составило 25,6 тысячи рублей. В минувшем году среднегодовой показатель составлял 24,1 тысячи рублей.

Президент «Ромира» Андрей Милехин отметил, что рост объемов свободных средств в семьях происходит на фоне сокращения повседневных расходов. Другие исследования холдинга показали, что в мае потребители сократили траты на привычные товары.

Ранее холдинг «Ромир» в ходе масштабного исследовании выяснил, что среднестатистической российской семье, состоящей из трех человек, для нормального уровня жизни каждый месяц нужно 78 тысяч рублей. Каждая четвертая семья готова «нормально» жить при семейном бюджете от 45 до 60 тысяч рублей в месяц.