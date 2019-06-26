Суд приговорил экс-главу строившей космодром «Восточный» компании к условному сроку

Владивосток, 26 июня. Бывшему директору ЗАО «ТМК», которое строило космодром Восточный, дали пять лет лишения свободы условно и штраф.

Как сообщает РИА Новости, Виктора Гребнева обвиняли в «Присвоении или растрате в особо крупном размере» и «Преднамеренном банкротстве», дело рассматривалось в Уссурийском районном суде.

По версии следствия, экс-директор «ТМК» с 2012 по 2014 годы похитил около 30 миллионов рублей, а также причинил ущерб предприятию в размере свыше 130 миллионов.

«По двум статьям назначено пять лет лишения свободы условно и два года испытательного срока, а также штраф в 200 тысяч рублей», — подтвердил приговор адвокат Гребнева Игорь Поляков.

Добавим, что другой бывший руководитель «ТМК» Игорь Нестеренко за хищение более 100 млн рублей был осужден на три года колонии. Экс-председатель совета директоров ЗАО Сергей Юдин получил 3 года и 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима, сообщает «Газета.ru».