СМИ узнали об отстранении от работы главы службы протокола Трампа перед G20

Вашингтон, 26 июня. Шеф протокола американского президента Шон Лоулер отстранен от работы перед саммитом «большой двадцатки» в Осаке. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на свои источники.

По их словам, Лоулер подозревается в «дискриминациях и угрозах». В настоящий момент в отношении него проводится расследование, официальные лица предполагают, что он не вернется на работу.

На мероприятии Трампа будет сопровождать его помощник Мэри-Кейт Фишер. Американский лидер планирует провести не менее восьми двухсторонних встреч, среди которых встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

Дональд Трамп назначил Лоулера на должность шефа протокола в 2017 году. Чиновник имеет дипломатический ранг посла. Журналистам не удалось получить у него комментарий.

Ранее в Белом доме назвали возможные темы встречи Трампа и Путина. Среди них: ситуация на Ближнем Востоке, на Украине, в Иране и в Венесуэле, также стороны могут затронуть вопросы контроля над вооружениями и улучшения двухсторонних отношений, сообщает RT.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на встрече может быть поднята тема кибератак. Он подчеркнул, что угрозы в области кибербезопасности являются большой проблемой, именно поэтому Путин неоднократно предлагал Трампу сотрудничество в этой сфере.

Как сообщают «Известия», Песков также рассказал, что поездка Путина на G20 будет чрезвычайно насыщенной многосторонними и двухсторонними встречами. Пресс-секретарь подчеркнул, что по дороге из Осаки в Москву Путин может сделать остановку.

Напомним, что саммит G20 пройдет в Японии с 28 по 29 июня.