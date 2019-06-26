Электронные сигареты полностью запретят в Сан-Франциско

Сан-Франциско, 26 июня. Сан-Франциско станет первым городом США, в котором будут полностью запрещены электронные сигареты. За соответствующую инициативу городской совет проголосовал 25 июня, сообщает телеканал CNN.

По данным СМИ, члены городского совета поддержали предложение единогласно. Согласно законопроекту, не получившим сертификат о безопасности от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) компаниям будут полностью запрещены продажа электронных сигарет и их дистрибуция на территории Сан-Франциско. По данным телеканала, в настоящее время такого сертификата нет ни у кого.

Запрет распространяется на продажи устройств в обычных магазинах и на торговых площадках в Сети, если адресом доставки будет указан Сан-Франциско. Под действие указа подпадают и ароматизированные табачные изделия. Однако мера не запрещает лицам старше 21 года использовать вейпы.

«Это решающий шаг, который поможет предостеречь поколение детей в Сан-Франциско от пристрастия к никотину», — сообщил городской прокурор Деннис Эррера.

Власти города назвали одной из основных причин появления законопроекта популярность вейпов в молодежной среде. По мнению критиков, мера может навредить бизнесу и устранить «менее вредную альтернативу для взрослых курильщиков».

Пока законопроект не вступил в силу, документ еще должна подписать мэр Сан-Франциско Лондон Брид. Но она уже заявляла, что поддержит инициативу. Полностью закон будет реализован спустя шесть месяцев после подписания.

Ранее Газета.ru сообщила, что ароматизаторы в жидкостях для электронных сигарет могут вредить выстилающему сосуды слою клеток, нанося вред сердцу. Согласно исследованию ученых из Стэнфордского университета, наиболее опасны жидкости с ароматом корицы.