В Раде назвали условия, при которых Зеленский может стать самым успешным президентом
Киев, 26 июня. Депутат Верховной рады Антон Геращенко назвал условия, которые необходимо выполнить Владимиру Зеленскому, чтобы стать «самым успешным» президентом Украины.
По его словам, жители Украины хотят увидеть экономический рост и повышение зарплат в стране, а также прочувствовать существование справедливости.
«Если Зеленскому удастся это решить, он войдет в историю Украины как самый успешный президент», — заявил Геращенко.
Нардеп считает, что изменение работы судов может вернуть украинцам чувство справедливости.
«Это означает, что суды должны работать честно. Но за месяц правительства этого сделать невозможно», — подчеркнул Геращенко.
По его словам, решение таких задач может занять несколько лет, сообщают «Известия».
24 июня команда украинского президента опубликовала ролик, в котором рассказывается о достижениях Зеленского за первый месяц на посту президента. Так, он сумел «убедить западных партнеров в неизменности курса на евроинтергацию», «развеял мифы о дефолте», распустил украинский парламент, а также открыл улицу Банковую для людей. В достижения шестого президента Украины также был записан отказ от прямых переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками.
Отметим, что Владимир Зеленский отменил 200 указов своих предшественников. Большинство из них были подписаны с 1991 по 2014 год, до того, как в стране произошел государственный переворот. Также новый президент Украины уволил губернаторов Черкасской, Ровенской и Житомирской областей.
Напомним, что второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля 2019 года. Владимир Зеленский победил Петра Порошенко, набрав более 70% голосов. Пятый президент Украины заявил, что не планирует уходить из политики. Порошенко намерен участвовать в выборах в Верховную раду, сообщает «Газета.ru».