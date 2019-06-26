«ВКонтакте» и «Одноклассники» могут разблокировать на Украине

Киев, 26 июня. Власти Украины могут в ближайшее время разблокировать социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также сервисы российских компаний Mail.ru и «Яндекс», которые не были доступны на территории страны с 2017 года. Об этом со ссылкой на источники сообщают местные СМИ.

Использование российских социальных сетей и интернет-сервисов было запрещено на территории Украины согласно указу экс-президента Украины Петра Порошенко. Команда действующего главы государства Владимира Зеленского, по данным СМИ, готовит отмену этого документа.

Ограничение российских соцсетей Зеленский называл неоправданным еще во время предвыборной кампании в апреле текущего года. В июне на сайте президента Украины появилась петиция с предложением снять запрет с российских соцсетей и сайтов, сообщает Газета.ru.

«Мы имеем право на доступ к информации, развитие и общение с теми людьми, которых сами вправе выбирать», — отметили в тексте петиции авторы инициативы.

Президент рассмотрит документ, если его подпишут не менее 25 тысяч украинских граждан. Между тем, по данным украинских СМИ, решение Порошенко заблокировать российские сайты было связана с «исключительно с меркантильными целями». Против введенной цензуры выступали 70% населения Украины.

Сразу после победы Зеленского на выборах глава его администрации Андрей Богдан заявил о намерении главы государства инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. По его словам, инициатива необходима, «чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение». Богдан также заявлял, что вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе. Тем не менее, пока о подготовке на Украине плебисцита не сообщается.