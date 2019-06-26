В ЕС признали Россию лидером по отказу от американского доллара

Москва, 26 июня. Европейский центральный банк (ЕЦБ) назвал Россию одним из основных драйверов дедолларизации в 2018 году. Об этом пишут «Известия».

В докладе ЕЦБ сообщается, что во втором квартале российскими властями было продано около 100 млрд долларов в американской валюте. По этому показателю Россия является лидером в мире. В докладе подчеркивается, что отказ от доллара инициирован государством. Эксперты ЕКБ отмечают, что россияне, а также бизнесмены крайне неохотно отказываются от американской валюты.

Второй в рейтинге отказа от доллара — Китай. Власти этой страны продали активов на 60 млрд долларов.

Также сообщается, что Москва нарастила расчеты в альтернативных валютах. Она стала одним из основных импортеров евроналичности. Начиная с 2015 года, аналитики фиксировали снижение поставок банкнот евро за приделы Еврозоны. Россия усилила спрос на евро в 2018 году, изменив тенденцию на противоположную.

В Минфине рассказали журналистам «Известий», что российский внешний долг составляет 400 млрд долларов на 1 апреля 2019 года, при этом в начале 2014 года он равнялся 651 млрд долларов. Представители ведомства также напомнили, что между странами Евразийского экономического союза расчеты производятся, в основном, в рублях.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что государство снижает роль доллара в российской экономике. Бизнесмены предпочитают проводить расчеты в долларах, поскольку использование других денежных единиц обходится им дороже примерно на 5%, чем долларовые операции. Старший экономист банка «ФК Открытие» Максим Петроневич отметил, что доля доллара в расчетах предприятий с начала 2019 года увеличилась до 31,7%, хотя ранее была на уровне 27%.

Как пишет RT, вложение российского государства в бумаги США сократились, поскольку Москва ограждает себя от санкционных рисков. С этим связано распределение резервов в пользу юаня и золота. Вложения в американские облигации в 2019 году сократились до рекордного уровня за последние 12 лет и составили 12,1 млрд долларов. С начала 2019 года они уменьшились на 8%.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал о падении доверия к доллару во время Петербургского международного экономического форума.