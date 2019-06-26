Школьникам хотят разрешить пользоваться Интернетом на ЕГЭ

Москва, 26 июня. Российским школьникам планируют разрешить поиск информации в Интернете на ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам. Об этом сообщили в разрабатывающем задания для единого и основного государственных экзаменов Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ).

«Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными. Появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии», — цитирует директора ФИПИ Оксану Решетникову газета «Известия».

Для проверки знаний по естественно-научным предметам в контрольные измерительные материалы (КИМ) могут добавить задания с экспериментом на цифровой модели и видеофрагментами. Решетникова отметила, что это позволит создавать задания, в которых нужно распознать биологические, физические и химические процессы в реальной жизни.

Кроме того, в перспективе появится экспериментальная часть ЕГЭ и ОГЭ, в которых нужно при помощи предложенной интерактивной модели провести модельный эксперимент, и задания, в которых компьютер выступает как универсальный измерительный комплекс. Например, к ПК будут подключать заменяющие динамометры, амперметры и вольтметры датчики.

Технологии позволят экзаменаторам сместить акцент с зазубривания информации и оценить критическое мышление школьников, считают в институте. По оценкам ФИПИ, на разработку и апробацию нововведений потребуется порядка пяти лет.

Ранее Газета.ru сообщила, что в России планируют сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. По данным портала, соответствующий тезис содержится в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования. Авторы инициативы считают, что это поможет уменьшить уровень критики в адрес государственных экзаменов и снизить уровень списывания.