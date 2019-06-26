Американские компании обошли запрет Трампа по Huawei

Нью-Йорк, 26 июня. Некоторые американские производители процессоров для мобильных устройств обошли запрет администрации президента США Дональда Трампа и продолжают сотрудничать с телекоммуникационной корпорацией Huawei из Китая. Об этом во вторник сообщила газета New York Times.

По информации издания, с Huawei продолжают сотрудничать Intel и Micron Technology. На протяжении последних трех недель американские производители процессоров поставляли китайской корпорации выпущенную за пределами Соединенных Штатов продукцию. В газете подчеркивают, что на данную категорию товаров введенный американскими властями запрет не распространяется. Его обход компаниями из США поможет Huawei осуществлять сборку и продажу высокотехнологичной электронной техники.

В газете подчеркивают, что запрет американским производителям поставлять запчасти для уже присутствующих на рынке моделей Huawei вступит в силу только в середине августа 2019 года. Но запрет на продажу китайской корпорации комплектующих для еще не поступившей в продажу продукции действует уже сейчас. Источники издания не уточнили, какую долю от поставляемой Huawei продукции составляют комплектующие для будущих разработок.

Президент США Дональд Трамп 15 мая подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от внешних угроз. Согласно документу, американское министерство торговли внесло 17 мая китайскую корпорацию Huawei в так называемый черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Трамп в августе прошлого года также подписал указ о запрете американским ведомствам использовать произведенное китайскими компаниями ZTE и Huawei оборудование. Руководство последней корпорации назвало решение американских властей посягательством на законные права предприятий из КНР. По мнению китайской стороны, Вашингтон приговорил себя к отставанию в развертывании сети 5G.

Ранее Газета.ru сообщила, что корпорация Huawei обратилась в суд США с иском о возвращении конфискованного американскими властями в сентябре 2017 года оборудования. Электронику конфисковали во время транспортировки из Соединенных Штатов в КНР. Китайская компания считает действия американской стороны противозаконными. Конфискованное оборудование, по данным китайской стороны, «заброшено на складе на Аляске».