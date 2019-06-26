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Появилось мобильное приложение для «стирания» людей с фотографии

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Появилось мобильное приложение для «стирания» людей с фотографии

Москва, 26 июня. Пользователи смартфонов от компании Apple получили новое приложение для iPhone. Оно называется Bye Bye Camera и умеет убирать людей с фотографии.

Как сообщают разработчики из компании Do Something Good, это приложение может убрать людей с любой фотографии. Благодаря особым алгоритмам, оно сначала определяет местонахождение человеческой фигуры, затем находит ее контур, вырезает ее, а потом дополняет пустые места фоном.

Удалять фигуры животных приложение не может, пишет газета «Известия».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что эксперты выбрали десятку самых популярных в ноябре устройств, которые работают под управлением операционной системы iOS. Первое место в рейтинге занял планшет Apple iPad Pro с экраном диагональю 12,9 дюйма и рейтингом 99%. На втором месте расположился Apple iPad Pro с экраном диагональю 9,7 дюйма. Тройку лидеров замыкает iPhone SE, который был представлен публике два года назад.

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Автор: Антон Зарубин
© 2019 Федеральное агентство новостей
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