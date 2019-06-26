Суд обязал ЦИК Украины пересмотреть документы партии Саакашвили

Киев, 26 июня. Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на выборы в Верховную раду.

ЦИК ранее отказал кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на выборах в Верховную раду и направил материалы в полицию.

Во вторник суд обязал ЦИК пересмотреть документы для регистрации. Отметим, трансляция заседания суда велась на странице Саакашвили в Facebook.

Ранее в ЦИК пояснили, что ввиду того, что внеочередные выборы в украинский парламент были назначены на 21 мая, то, соответственно, партия экс-губернатора Одесской области не могла обсуждать участие в них на заседании совета 8 мая, как говорится в поданных документах. Таким образом, выдвижение кандидатов на выборы в парламент, которое состоялось 10 июня на съезде партии, прошло в нарушение партийного регламента, передавали «Известия».

Досрочные выборы в Раду запланированы на 21 июля. Партия Саакашвили ранее предоставила список кандидатов в депутаты, в который вошел и сам Саакашвили.

Напомним, политик вернулся на Украину после инаугурации нового президента Владимира Зеленского, который вернул ему украинский паспорт. В 2018 году Саакашвили был выдворен с Украины. Экс-президент Петр Порошенко лишил губернатора Одесской области своего поста, заявив, что Саакашвили не выполнил свои обещания и ухудшил экономические показатели региона. После этого у грузинского политика начался конфликт с представителями украинского руководства. В 2017 году Саакашвили лишили украинского гражданства.