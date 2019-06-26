Трамп заявил о возможности встречи с Ким Чен Ыном

Вашингтон, 26 июня. Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По его словам, она рано или поздно состоится.

Глава Белого дома заявил, что прекрасно ладит с главой КНДР. Он напомнил, что северокорейский лидер прислал ему на день рождение красивое поздравительное письмо. Трамп уклонился от вопроса журналиста, было ли в письме предложение провести совместную встречу.

«Может быть и было», — заявил американский президент, сообщает телеканал «360».

Отметим, что в апреле Ким Чен Ын заявил о готовности провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом. Он оценил отношения с американским лидером как «хорошие», несмотря на отсутствие положительных результатов по итогам второго саммита в Ханое.

Как сообщает «Газета.ru», в июне 2018 года Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели историческую встречу в Сингапуре. Они договорились начать шаги по денуклеаризации Корейского полуострова и подписали договор о признании прогресса в отношениях. После мероприятия Дональд Трамп заявил, что он и его северокорейский коллега «влюбились друг в друга»

В феврале 2019 года лидеры двух стран провели в Ханое второй совместный саммит. Трамп назвал переговоры продуктивными, однако отказался снимать санкции с Северной Кореи. Он подчеркнул, что руководство этой страны хотело бы полного снятия санкций, однако Штаты не могут на это пойти, сообщают «Известия».

В мае Трамп заявил, что Вашингтон продолжает следить за ракетными запусками КНДР. Он подчеркнул, что в Штатах «никто этому не рад», однако отношения между странами продолжаются, сообщает RT.