Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение ПАСЕ вернуть делегацию РФ
Москва, 26 июня. Российский сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал реакцию украинского МИД, возмущенного решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в правах делегацию РФ. Свое мнение сенатор опубликовал в Twitter.
После ожидаемого решения ПАСЕ министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил с заявлением, в котором объявил, что Киев отзывает посла при Совете Европы для консультаций. По словам главы украинского МИД, Совет «потерял доверие» Украины, а «восстановить его будет чрезвычайно сложно». Помимо этого украинская делегация обратилась к Верховной раде с требованием обсудить вопрос о прекращении ее участия в работе ассамблеи.
«Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, «потерял доверие Киева"! Более того – пришел в упадок. То есть, когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было. И вдруг наступил. Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию...», – написал Пушков.
Напомним, что в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой содержится приглашение российской делегации принять участие в июньской сессии организации. Текст документа также отмечает, что право делегаций права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не может быть изменено посредством введения санкций.
В 2014 году российская делегация была лишена своих полномочий в ПАСЕ, после чего Москва приняла решение о приостановке работы в организации и прекратила выплату членских взносов в бюджет Совета Европы, что поставило под угрозу работу всей организации. Позднее Парламентская ассамблея Совета Европы дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий России, однако часть ограничений остается в силе.
Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, «потерял доверие Киева»! Более того - пришёл в упадок. Т.е., когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было. И вдруг наступил. Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию...— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 25, 2019