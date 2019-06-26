Небензя призвал СБ ООН проверять информацию по ситуации в Сирии перед публикацией

Москва, 26 июня. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал членов Совета безопасности организации проверять информацию по ситуации в Сирии перед ее трансляцией с официальной трибуны.

«Вынужден констатировать, что информация, распространяемая с высокой трибуны Совета безопасности, порой противоречит оперативным сведениям непосредственно из районов деэскалации. Это свидетельствует о попытках политизировать сирийское гуманитарное досье», — сообщил Небензя во время заседания Совета безопасности ООН.

Дипломат отметил, что все боевые действия России и сирийской армии направлены только на ликвидацию террористических очагов. А Воздушно-космические силы (ВКС) РФ и Вооруженные силы Сирии наносят удары исключительно по подтвержденным разведданными объектам боевиков.

«В связи с этим мы вновь призываем секретариат ООН и специализированные агентства Организации, включая ВОЗ, не спешить обнародовать непроверенную информацию. Данные нужно брать из достоверных и неполитизированных источников, их нужно обязательно перепроверять, в том числе на предмет того, прошла ли инфраструктура, которая якобы подвергалась ударам, процедуру деконфликтинга», — цитирует постпреда России при ООН РИА Новости.

Василий Небензя также указал, что у Москвы все еще остаются серьезные сомнения в надежности оговоренных источников информации и методологии их верификации.

Ранее постоянный представитель России при ООН заявил на заседании Совбеза организации, что западные страны сообщают искаженную информацию о происходящих на сирийской территории событиях. Заявление прозвучало на фоне атак на больницы в сирийской провинции Идлиб, которые пресса в Великобритании приписали российской стороне, сообщает Газета.ru.

По словам Василия Небензи, транслируемые некоторыми партнерами России по Совбезу ООН сигналы не имеют ничего общего с реальной ситуацией в Сирии и искажают обстановку на земле.