Вашингтон, 26 июня. США и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает помощь США в складировании боеприпасов, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Согласно договору, США выделят министерству обороны Украины 4 млн долларов на строительство шести складов боеприпасов. Предполагается, что строительство должно завершиться за два года.

По мнению Госдепартамента, данный проект укрепит безопасность складирования боеприпасов на Украине. Всего с 2004 по 2018 годы Вашингтон выделил 40 млн долларов на складирование и уничтожение оружия и боеприпасов на Украине, оставшихся со времен Советского Союза.

Отметим, ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко обвинила экс-президента Украины Петра Порошенко в уничтожении армейских складов. По ее словам, Порошенко лично приказал военнослужащим 21-го отдельного мотопехотного батальона изнутри подорвать арсенал ВСУ в городе Балаклея Харьковской области. Она напомнила, что подрыв военных складов случился во время проверки боеготовности и оснащенности украинской армии и отчетные документы нельзя было подделать.

Комментируя обвинения Савченко, бывший украинский парламентарий Спиридон Килинкаров в интервью Федеральному агентству новостей напомнил, что военные склады на Украине взрывались неоднократно. По его словам, все эти инциденты с подрывами военных складов до сих пор не расследуются только потому, что «и генпрокурор, и военный прокурор являются ставленниками Порошенко и прикрывают деятельность банды, пришедшей к власти на Украине в результате госпереворота в 2014 году».