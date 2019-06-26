В России могут начать лишать прав за нечитаемые номера

Москва, 26 июня. Пленум Верховного суда РФ выпустил постановление, в котором разъясняются санкции в отношении водителей, которые сделали номерные знаки нечитаемыми.

По данным «Коммерсанта», если водитель специально закрыл номерной знак бумагой, картоном, листвой, грязью или снегом, то ему может грозить штраф до пяти тысяч рублей, а также лишение прав. Однако, преднамеренность совершения преступления должна быть доказана инспектором.

Водитель может лишиться права управления автомобилем на год, если закрасил номера или свел часть символов на государственном знаке.

В постановлении пленума также рассказывается о мерах, которые грозят водителям, установившим ксеноновые лампы вместо ближнего света, или выехавшим на обочину, в нарушение правил дорожного движения.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой заявил о необходимости провести ревизию правил дорожного движения. По его словам, к настоящему моменту даже личный состав «сложно находит подпункты параграфа и разделы», сообщают «Известия».

Также МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГИБДД, чтобы они могли ограничивать действия водительских прав, сообщает «Газета.ru».

Отметим, в ГИБДД предложили ввести запрет на использование услуг каршеринга для злостных нарушителей ПДД, а также для тех водителей, которые хотя бы один раз были лишены водительских прав. Большинство экспертов положительно относятся к этой идее. По их мнению, это поможет снизить число аварий с участие каршеринговых автомобилей.