МИД Грузии оценил возвращение России в ПАСЕ

Тбилиси, 26 июня. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.

«Вызывающее сожаление решение ПАСЕ! Мы еще в мае в Хельсинки на встрече глав МИД стран Совета Европы зафиксировали принципиальную позицию и не поддержали это решение», — цитирует слова министра «Известия».

ПАСЕ в ночь на 25 июня приняла резолюцию, пригласив Россию участвовать в июньской сессии. Это решение обсуждали на протяжении почти девяти часов, пишет «ФедералПресс».

Во вторник полномочия московской делегации были оспорены, сообщала «Газета.ру». Теперь в ПАСЕ должны будут составить соответствующий доклад. Голосование по этому документу состоится в среду. Если доклад не одобрят, права российской делегации будут сохранены в полном объеме.

Во вторник телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии ПАСЕ. Права РФ единогласно поддержали 12 стран, еще 11 государств поддержали резолюцию большинством голосов. Грузия стала одной из пяти стран, выступивших единогласно против.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина отзывает своего посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ пригласить российскую делегацию. Он также подтвердил намерение Киева приостановить участие украинской делегации в ПАСЕ.

Российская делегация лишилась права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Москва перестала платить членские взносы в ПАСЕ. Оставшись без членских взносов от РФ, ПАСЕ пересмотрела решение в отношении России. Комитет министров СЕ в мае текущего года опубликовал заявление, в котором сообщалось, что все страны — участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ.