Тбилиси, 26 июня. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал «беспределом» правление грузинских властей после того, как они обвинили лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелия в организации беспорядков на акции протеста в Тбилиси. По мнению политика, «пришло время тотальной, но мирной мобилизации».

Генпрокуратура обвинила Мелия в организации беспорядков на акции в Тбилиси и обратилась к парламенту с предложением арестовать депутата.

«Беспредел (основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины) Иванишвили должен закончится. Мы ни в коем случае не должны разрешить ему задержать Мелия, чего бы нам это ни стоило. Все активисты в Грузии должны быть мобилизованы, все, кто поддерживает «Нацдвижение», — заявил Саакашвили в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По мнению политика, пришло время тотальной, но мирной мобилизации, поскольку «Грузия в опасности».

В результате столкновений 20 июня в Тбилиси, по данным Минздрава Грузии, пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Произошло нападение на членов делегации из Москвы, приехавшей для участия в 26-й Международной ассамблее православия. Возглавлявший группу российских представителей парламентарий Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента, передавал НСН. Это стало поводом для скандала, который, по всей видимости, был спланирован заранее.

Эксперты сходятся во мнении, что беспорядки на улицах Грузии организовали США. Об этом свидетельствуют высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Ранее он пригрозил Грузии, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий».

В связи с начавшимися антироссийскими беспорядками в Грузии президент РФ Владимир Путин принял решение запретить полеты российских авиакомпаний в эту страну с 8 июля. Позднее глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили озвучил представителям туристического сектора предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы — шаттлы, чтобы доставлять российских туристов в Грузию, передавал «Царьград».

В минувший понедельник бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам с просьбой помочь Грузии. Он призвал украинцев отдыхать не за рубежом или «в оккупированном Крыму», а в Грузии.