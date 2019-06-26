Клинцевич оценил угрозы Трампа уничтожить Иран

Москва, 26 июня. Американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением, в случае нападения на Штаты. Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявление главы Белого дома.

По его словам, в истории есть немало случаев, когда агрессивная риторика становится последней каплей, переполняющей бокал. Она может стать прелюдией к военным действиям. Сенатор подчеркнул, что ярчайший пример XX века — Первая мировая война.

«Убийство наследника австрийского престола Франца Фердинанда боснийским сербом могло и не стать поводом к ее началу, не будь той атмосферы взаимной ненависти, во многом искусственно созданной», — подчеркнул Клинцевич.

Он считает, что человечество через 105 лет не усвоило уроки той войны. Клинцевич подчеркнул, что «сегодня все повторяется один к одному». Сенатор отметил, что угрозы президента США Дональда Трампа, а также высказывания лидера Ирана Хасана Роухани являются в равной степени недопустимыми.

Сенатор напомнил, что «худой мир лучше доброй войны». Он подчеркнул, что это высказывание древнеримского философа и политика Марка Туллия Цицерона не устарело за тысячелетия. По его словам, в случае военного конфликта будет не важно, «кто первый начал».

Напомним, что отношения между США и Ираном обострились после атаки двух танкеров в Оманском заливе. Вашингтон утверждает, что к инциденту причастен Иран, в Тегеране отрицают все обвинения. МИД РФ заявил, что видеозапись, которую предоставили Штаты, с якобы членами Корпуса стражей Исламской революции не является доказательством. Она вызывает сомнения не только в России, но и в Европе.