Новый президент Словакии призвала к сотрудничеству с Россией

Брюссель, 26 июня. Новый президент Словакии Зузана Чапутова высказалась за развитие диалога с Россией. Об этом она заявила после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

После встречи со Столтенбергом Чапутова рассказала журналистам, что на переговорах поднималась тема отношений с Россией и Украиной. Политик выразила обеспокоенность, что сегодня отношения Словакии с Россией оказались «заморожены».

«Но я настаиваю на том, что мы должны приложить усилия и сотрудничать с Россией. Конечно, при полном уважении ценностей и принципов, как и прав человека и верховенства права», — цитирует слова политика RT.

При этом Чапутова добавила, что ценит решение о размещении сил в Латвии. По ее словам, так Словакия показала, что является «надежным партнером НАТО».

Отметим, 6 июня на встрече с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини президент России Владимир Путин назвал Словакию одним из важнейших экономических партнеров России. Он также подчеркнул, что между странами «сложились традиционно доверительные и дружеские отношения, это отражается и на хозяйственных связях».

Премьер Словакии в свою очередь отметил «очень хорошее, открытое сотрудничество в области энергетики». Он выразил надежду, что в будущем это взаимодействие сохранится. Пеллегрини также обратил внимание на повышенный интерес жителей его страны к изучению русского языка.

Адвокат Зузана Чапутова одержала победу на выборах президента Словакии в марте. Как сообщала «Газета.ру», во втором туре голосования 45-летняя Чапутова получила более 50% голосов. 15 июня Чапутова принесла присягу в качестве президента. Она стала первой женщиной-президентом Словакии.