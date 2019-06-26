Участников встречи с Порошенко в Львовской области забросали дымовыми шашками

Киев, 26 июня. Во время встречи бывшего президента Украины Петра Порошенко с общественностью во Львовской области активисты забросали его дымовыми шашками. Об этом рассказал его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

По словам Цеголко, шашки якобы стали реакцией на комментарий Порошенко относительно текущего состояния украинской церкви.

«Шашки бросили во время заявления Порошенко относительно попыток запретить украинскую церковь», ― заявил Цеголко, назвав участников данной акции «провокаторами».

Порошенко покинул пост президент Украины 20 мая этого года. Спустя четыре дня возглавляемая им партия «Блок Петра Порошенко» объявила о смене названия. Сейчас она называется «Европейская солидарность». Партия Порошенко, чей предвыборный штаб возглавляется Сергеем Березенко, уже заявила о своих намерениях принять участие в досрочных парламентских выборах, которые пройдут в июле.

Напомним, на Украине в декабре прошлого года в результате присоединения двух неканонических церковных структур, действовавших на территории этой страны, была сформирована «новая церковь». Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в подобном мероприятии. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали каноническое значение «собрания» в украинской столице ничтожным.Стоит отметить, что в минувший вторник бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет впервые открыто признал, что «новая церковь» Украины не является канонической и не имеет автокефалии.