Суд отменил присвоение двум проспектам в Киеве имен Бандеры и Шухевича

Киев, 26 июня. Решение Киевсовета о переименовании проспектов в честь украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича было отменено окружным административным судом Киева. Об этом сообщает депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.

Решение о переименовании проспектов было принято в июне 2017 года. Администрация украинской столицы распорядилась переименовать проспект, носящий имя генерала Ватутина (командовал Первым украинским фронтом во время битвы за Днепр и операции по освобождению Киева). Было решено переименовать проспект в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА1, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещена в РФ) Шухевича.

«Судья (Окружного суда в Киеве ― прим. ФАН) Чудак Олеся Николаевна… отменила решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве», ― написал Сиротюк в своем Facebook.

Он добавил, что решение суда будет обжаловано в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда. Ранее администрация Института правовой политики и соцзащиты заявило, что по решению суда киевским властям запрещается подписывать и обнародовать решения о переименовании до того, как суд рассмотрит иски гражданских организаций об их законности.

Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная рада приняла закон «Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов». Одна из главных позиций документа — признание коммунистического режима 1917–1991 годов на Украине «преступным, проводившим политику государственного террора».

По этому же закону пропаганда коммунистического и национал-социалистического режимов и их символики признана «надругательством над памятью миллионов жертв этих режимов». Вскоре после того, как закон вступил в силу, на Украине начали массово переименовывать улицы и города с «советскими корнями».

1 Организация запрещена на территории РФ.