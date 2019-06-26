Ячейки ИГ в Сирии и Ираке стали главным поводом для беспокойства коалиции США

Вашингтон, 25 июня. Коалиция во главе США считает главным поводом для беспокойства деятельность ячеек террористической группировки ИГ1 (запрещена в РФ) на Ближнем Востоке. Об этом заявили политические директора международной коалиции после встречи в Париже.

«Она использовала действующие ячейки в регионе для нападений на наших партнеров и гражданское население, как в Ираке, так и в Сирии, где в последнее время мы наблюдаем рост числа нападений ИГИЛ1 (запрещена в РФ) в Леванте», — говорится в сообщении коалиции.

По их словам, деятельность террористов ставит под угрозу военные успехи коалиции, а также стабильность, необходимую в регионе. Политические директора считают, что члены коалиции должны сохранить необходимое военное присутствие, а также координировать свои усилия.

Напомним, что в оккупированных силами западной коалиции районах восточного побережья Евфрата боевики ИГИЛ ведут террористические атаки. Их жертвами часто становятся американские военнослужащие, местные жители и курдские радикалы.

В частности, в июне террорист-смертник напал на колонну «Демократических сил Сирии (SDF), а также международной коалиции в районе Аш-Шаддади. Он взорвал автомобиль рядом с конвоем американцев. Позже ресурсы «Исламского государства»1 сообщили о гибели восьми представителей SDF и коалиции.

Часто террористы совершают атаки в составе мобильных бандгрупп, с использованием пикапов. Они нападают на блокпосты, пользуясь тем, что бойцы не могут спрятаться в укрытие.

Напомним, международная коалиция находится в США незаконно. Жертвами авиаударов коалиции часто становятся мирные жители. Так, ее члены признали гибель 1,3 тысячи мирных жителей в сирийской Ракке, во время операции по ее освобождению от ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.