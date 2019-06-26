Киев подсчитал проданные за рубеж при Порошенко танки

Киев, 26 июня. За пять лет Украина экспортировала более 100 боевых танков, сообщили в Государственной службе экспортного контроля Украины.

В период с 2014 по 2018 годы Украина экспортировала в общей сложности 107 боевых танков. В 2014 году было продано одиннадцать Т-72 в Эфиопию и двенадцать в Нигерию. В следующем году было экспортировано четыре танка Т-72 в Эфиопию, одиннадцать Т-72М1 — в Нигерию, пять БМ «Оплот» — в Таиланд.

В 2016 году Киев нарастил экспорт. Как сообщает «Политнавигатор», в Конго в этот год было экспортировано 25 танков Т-64БВ-1, а также 10 БМ «Оплот» — в Таиланд. В 2017 году экспортировано 16 БМ «Оплот» в Таиланд. В прошлом году было продано за рубеж только десять «Оплотов».

Отметим, ранее сообщалось, что террористы получили оружие с завода президента Петра Порошенко раньше ВСУ. По словам блогера Дианы Михайловой, боевики исламистской группировки «Боко харам» (запрещена в РФ) захватили оружие после боев с армией Нигерии в 2016 году. Террористы не раз публиковали снимки с трофейным оружием, среди которого находились и УАГ-40. Гранатометы на тот момент еще не до конца прошли испытания на Украине.

Вооруженные силы Украины, по словам блогера, получили гранатомет, который являлся первой киевской военной разработкой в соответствии со стандартами НАТО, только в 2017 году после того, как в стране прошли госиспытания.

На момент описанных блогером событий завод, выпускавший гранатометы, принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко, а также его сотруднику, бизнесмену и депутату Рады Игорю Кононенко, сообщал «Царьград».