В Киеве призвали власти Украины освободить Вышинского без встречных условий

Киев, 26 июня. Украине следует освободить российского журналиста Кирилла Вышинского без условий и требований. С таким заявлением выступил украинский юрист Андрей Портнов.

Российский журналист, руководивший РИА Новости-Украина, уже более года содержится в украинском СИЗО по обвинению в «государственной измене». Его освобождение не только поднимет авторитет украинской власти, но продемонстрирует добрую волю к начала конструктивных переговоров с Россией.

«Предлагаю изменить ему (Вышинскому, ― прим. ФАН) меру пресечения, освободить из-под стражи и показать этим свою конструктивную позицию и готовность ускорить переговоры с Россией по украинским морякам», ― написал Портнов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Киев в этом случае ничего не потеряет, но зато сможет продемонстрировать волю и твердый характер. Портнов подчеркнул, что отпустить российского журналиста следует без встречных условий и требований, пишет «ПолитНавигатор».

Напомним, имеющий и украинское, и российское гражданство журналист Кирилл Вышинский был задержан в Киеве более года назад. Его подозревают в «государственной измене и поддержке республик Донбасса».

Обеспокоенность в связи с арестом и содержанием под стражей сотрудника СМИ выражали в ОБСЕ. Президент России Владимир Путин, комментируя дело Вышинского, отметил, что журналист арестован исключительно за выполнение своих прямых обязанностей, за профессиональную деятельность.